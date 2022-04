Exposition « Liens Caribéens / Caribbean Ties »

La Mission Locale de Saint Martin propose une visite libre et gratuite de sa prochaine exposition intitulée « Liens Caribéens » du 22 avril au 13 mai 2022.

Liens Caribéens / Caribbean Ties, peuples connectés hier et aujourd’hui / connected people then and now, est une exposition internationale qui reflète la diversité complexe qui existait dans l’archipel de la Caraïbe avant 1492. La Caraïbe compte aujourd’hui plus de 40 millions d’habitants. Chaque île, à l’image des espaces continentaux voisins, possède ses propres langues et dialectes, ses traditions et paysages. Conçue en collaboration avec des chercheurs, des institutions culturelles, des représentants des communautés indigènes, des concepteurs et des membres et dirigeants des communautés insulaires caribéennes, « Liens Caribéens » vous invite à explorer le rôle que les premiers occupants de la Caraïbe ont joué dans l’histoire mondiale et continuent de le faire. Elle présente aussi les connections entre les cultures amérindiennes d’hier et d’aujourd’hui et nos communautés multi-culturelles contemporaines tout en explorant l’impact actuel de l’héritage amérindien et de son patrimoine. Cette diversité culturelle reste une réalité vivante aujourd’hui. Les traditions et les savoirs amérindiens sont encore très présents dans la vie quotidienne des populations de la Caraïbe, et ce, plus que ne le laissent croire les manuels scolaires. Cela va à l’encontre des idées de déplacement et de disparition des peuples amérindiens. Combinant des perspectives locales, régionales et mondiales, l’exposition se concentre sur les liens entre les cultures autochtones passées et présentes et les communautés multiethniques qui évoluent actuellement dans les Caraïbes. La Mission Locale de Saint Martin vous invite donc à découvrir ces richesses culturelles et ce patrimoine précieux dès le 22 avril à l’ancienne école Evelyna Halley, derrière la gare routière de Marigot. _Vx

