Expographie en faveur de l’élimination de la violence envers les femmes

S’est tenu dans les jardins de la Collectivité, le mardi 22 février, le vernissage de l’exposition itinérante et pédagogique « Mots et Maux de Femmes » dans le cadre de la journée européenne des victimes.

Le moment était solennel car la cause est importante. Olivier Fatou, président de l’association Trait d’Union France victimes, a dès lors convié pour l’occasion Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint Martin, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Martin Saint-Barthélemy, Guion-Firmin, députée apparentée LR de la 1ère circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l’Assemblée Nationale et marraine de l’évènement, Christelle Bellet, vice-procureure de la République à Saint-Martin, plusieurs représentants de la gendarmerie et de la Croix-Rouge, ainsi que la presse, pour présenter cette expographie exceptionnelle, visible dans les alentours de l’Hôtel de la Collectivité jusqu’à 8 mars prochain. Après une première expographie, composée de 12 photos et 81 textes rédigés par les marraines de l’action, présentée le 25 novembre 2021, le projet « Mots et Maux de femmes » continue avec une exposition itinérante et une exposition pédagogique, toujours dans un seul objectif, celui de sensibiliser autrement sur les violences faites aux femmes. L’exposition comprend 24 photographies sur 13 roll-up et aborde les thématiques de l’emprise et du cycle de la violence. 113, c’est le nombre de femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. L’association Trait d’Union recense plus de 4000 interventions par an, ce chiffre est alarmant et prouve que la problématique des violences intrafamiliales et/ou conjugales reste un fléau sur le territoire de Saint Martin. Si l’exposition affirme clairement ses intentions artistiques, elle a aussi une valeur documentaire : ses textes et ses images sont le résultat d’une collecte de témoignages et de recherches minutieuses et documentées. Le but d’une telle exposition n’est pas seulement de choquer ou de provoquer mais de mettre à la portée du grand public cette notion de cycle de la violence qui explique bien souvent la difficulté des femmes à quitter leur agresseur. Si encore beaucoup de travail reste à faire, les objectifs de cette action sont clairs : l’information et la prévention. _Vx

Infos : Facebook : Trait d’Union – France Victimes 971

31, rue de la liberté (au-dessus du laboratoire Bio Pôle Antilles), 1er étage porte 1 – Marigot

+590 690 37 84 01 – francevictimes978@gmail.com

Plus d’informations sur le collectif organisateur: www.mots-et-maux-de-femmes.com

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui