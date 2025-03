ÉVÉNEMENT / Voyage musical avec Sugar Apple Acoustic Quintet dimanche prochain à la BO

Le Sugar Apple Acoustic Quintet se produira au KKO Beach ce dimanche 23 mars, de 13h à 16h.

Ce groupe emblématique de notre île revisite des morceaux issus de genres variés et de cultures du monde entier, avec une énergie débordante et un style unique.

Leurs interprétations originales promettent un moment riche en émotions et en punch. Réservez dès maintenant au +590 690 19 06 20 et venez profiter d’un concert inoubliable les pieds dans le sable et face à l’océan.

Ne manquez pas cet événement musical qui illuminera votre dimanche !

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter