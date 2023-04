EVENEMENT SPORTiF : Saint-Martin sera présent aux Jeux des Îles 2023 en Corse

Lors de la conférence de presse organisée par le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES), Charles-Henri Palvair, directeur général, a annoncé une nouvelle qui va ravir tous les jeunes sportifs du territoire : Saint-Martin participera pour la première fois aux Jeux des Îles en mai prochain, à Ajaccio.

La Collectivité de Saint-Martin est, pour la première fois, invitée à participer à la 25ème édition des Jeux des Îles, compétition sportive, destinée aux jeunes de 14 à 16 ans imaginée par Pierre Santoni, président du Comité régional olympique et sportif de Corse (CROS), et organisée pour la première fois en 1997 à Ajaccio, en Corse. Le comité d’organisation des jeux des îles (COJI) a pour volonté de promouvoir les valeurs de la vie en communauté et l’intégration sociale à travers le sport, tout en favorisant une collaboration entre les îles du monde entier. Vingt-trois îles ou archipels participent : les Açores, les Baléares, les Canaries, les îles du Cap-Vert, Chypre, Corfou, la Corse, la Crète, l’île Elbe, les îles Féroé, la Guadeloupe, Haïti, Jersey, Korčula, Madère, Malte, la Martinique, Mayotte, la Polynésie Française, la Réunion, la Sardaigne, la Sicile et Wight. Pour cette 25ème édition, la manifestation aura lieu du 22 au 27 mai 2023 à Ajaccio, là où tout a commencé. Le territoire de Saint-Martin sera représenté lors des Jeux des Îles 2023 par cinq disciplines : athlétisme, football, basketball, gymnastique et tennis. La délégation saint-martinoise sera forte de 55 personnes dont 37 athlètes, 16 entraîneurs juges-arbitres délégués, un journaliste de la Collectivité de Saint-Martin et une cheffe de délégation. Bonne chance à eux ! _Vx

www.croscorse.com/jeux-des-iles/

709 vues totales, 275 vues aujourd'hui