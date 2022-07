ÉVÈNEMENT – SINT MAARTEN : Le Moko Fest célèbre la culture afro-caribéenne

Ce dimanche 3 juillet au Parc Emilio Wilson, la Fondation Funtopia Youth Initiative lance son festival « Moko Fest » qui fêtera d’en haut la culture afro-caribéenne puisque l’art de la marche sur échasses et le Moko Jumbie seront à l’honneur.

La combinaison de Moko (référence africaine pour désigner Dieu) et de Jumbie (terme antillais pour qualifier un fantôme ou un esprit) caractérise l’art de la danse sur échasses, art provenant d’Afrique occidentale apporté dans les Caraïbes par les esclaves déportés. Un Moko Jumbie porte un costume coloré et un masque de carnaval. Les démonstrations sont fréquentes à Trinité-et-Tobago, comme une célébration de liberté pendant le Carnaval, et ce, depuis les années 1900. Malgré l’absence d’archives, le Moko Jumbie s’est également importé à Saint Martin, et Funtopia fait perdurer la tradition. Active depuis 2014, la fondation Funtopia Youth Initiative œuvre pour la jeunesse, proposant des cours aux enfants des écoles primaires de la partie hollandaise pour leur apprendre à marcher sur des échasses. Le choix du Parc Emilio Wilson n’est pas un hasard pour l’équipe organisatrice. Lieu à grande influence spirituelle et culturelle sur la communauté, ce parc situé à Philipsburg a de fortes racines patrimoniales historiques à Saint Martin étant une ancienne plantation d’esclaves. La fondation encourage la population à s’habiller avec ses vêtements africains, afro-caribéens et afropunk pour célébrer l’expérience noire vécue. 100 échassiers de la troupe Soualigan Giants, des adultes mais aussi des enfants participant au programme communautaire de marche sur échasses après l’école défileront lors du Moko Fest. Le festival débutera à 8h pour se terminer à 20h. Le temps d’une journée, le parc Emilio Wilson se transformera en village culturel avec des stands de nourriture, d’artisanat caribéen et de produits locaux. Big Al (Alston Lourens) revêtira quant à lui le costume de maître de cérémonie, informant le public du programme, avec, entre autres, séance de yoga le matin avec C.Piper, de l’Afrobeat Zumba avec Nico, démonstration de Capoeira par Soualiga Capoeira Group, mini-défilé par GNSTM Drum Band, spectacles de poésie et bien entendu, de la musique avec Ma’At King, Ebony Empress, King Vers, DCG, Charise Piper, Deejay Vybz, DJ Bat KO, etc. Des présentations spéciales seront également données par le danseur Dashaun Prince et des invités spécialement venus de Trinité-et-Tobago (Daddy Jumbie et Russel Grant) primés et internationalement reconnus comme Moko Jumbies. Des démonstrations gratuites d’échasses pour petits et grands auront lieu. Dans la zone Kids, les enfants qui préfèrent rester les pieds sur terre pourront profiter de châteaux gonflables, de trampolines, de maquillage et de jeux spéciaux. _Vx

Infos : mokofestsxm@gmail.com

Facebook : Funtopia Youth Initiative

Tickets : gratuit pour les moins de 5 ans

Enfants de 5 à 17 ans : 10$

Adultes : 20$

