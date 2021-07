ÉVÉNEMENT : Seconde édition de la Summe{R}Evolution Beach Party au Roxxy Beach

Après le succès retentissant de la première édition du 19 juin dernier, le Roxxy Beach et Mad Events ont décidé de remettre le couvert et la sono ce samedi 24 juillet à partir de midi, et ils ont prévu de sortir la grosse artillerie.

Forte d’une première Summe(R)Evolution Beach Party dont le triomphe est encore sur toutes les lèvres, l’équipe de Mad Events réitère sa collaboration avec Axel, le général manager du Roxxy qui a définitivement le vent en poupe. La fine équipe a encore relevé la barre de ses ambitions pour proposer cette fois-ci une édition haute en son et en couleurs. Ce ne sont pas moins de 7 DJs qui passeront des galettes sur les platines de la grande scène installée pour la journée. 6 DJs locaux dont Alex qui ouvrira la danse, Big Boss qui apportera une touche latino à l’ambiance musicale, Classy D et Maestro, ainsi que Owlish avec son répertoire d’Afro House et Nicolas Barcel qui aura la lourde tâche de clôturer le tout. Sans oublier la tête d’affiche qui se produira en début de soirée en la présence de Flowfly, DJ résident au Drai’s de Las Vegas. C’est à nouveau une promesse d’éclectisme musical, mais toute en cohérence. Si la première édition comptait plus de 450 personnes, la seconde risque de dépasser encore les espérances, les préventes VIP ayant été quasi toutes vendues.

Dans la même lignée que la première Beach Party, la Summe{R}Evolution du 24 juillet réserve à son public une myriade de surprises en commençant pour un tour gratuit de bouée tractée entre midi et 15h, ou encore la possibilité de remporter un tour en Speed Boat type cigarettes 2 x 500 CV pour deux personnes autour des Terres Basses grâce à un tirage au sort des coupons qui seront délivrés à l’entrée à chaque participant. Et pour les gourmets en maillot de bain, menu spécial pour l’occasion. Les préventes sont disponibles au Roxxy Beach, au Platinum Room à Maho Reef, au Bateau Lavoir à Marigot, à Buzz à Hope Estate et au QG à Orient Bay.

Réservations : +590 690 73 57 27 – +1(721) 520 2001

Instagram : mad_events.sxm

Instagram : roxxybeachsxm