ÉVÈNEMENT : Retour sur la mémorable Shatta Summer {R}evolution 

Ça n’est définitivement pas une météo instable et un ciel chargé qui freineront l’ascension de Mad Events. Des centaines de personnes se sont rendues à la beach party organisée au Roxxy Beach ce 16 juillet qui rendait hommage au célèbre shatta.

Bikini blanc, short blanc, robe blanche, pour l’occasion, l’équipe organisatrice de Mad Events avait lancé le dresscode « all in white ». Presque tous les participants ont joué le jeu, donnant ainsi une dimension encore plus festive et rassembleuse de l’évènement. Les festivités ont été lancées sur les coups de midi, proposant, comme à l’habitude, de la musique, de nombreuses animations et surprises. Mad Events sait recevoir et leur réputation ne cesse de faire des éloges. Toutes les personnes réunies sur la plage du Roxxy Beach étaient unanimes quant à la raison de leur présence à chaque beach party organisée par Mad Events : l’ambiance unique, le format musical éclectique et les shows inédits. Ce samedi 16 juillet, le programme avait été concocté dans cette même lignée, avec cette nouveauté récemment introduite dans le concept propre à Mad Events : le showcase. Le trio des Tolly Boy’s a offert une performance qui n’a laissé personne impassible. Inventeurs du bouyon saint-martinois originaires de Sandy Ground qui se produisent dorénavant à l’internationale, les trois jeunes hommes ont enflammé la scène installée sur la plage. Mais avant cette prestation live qui fut une découverte pour certains, les DJs n’ont pas manqué de faire danser la foule. Les passeurs de galettes locaux qui se sont chargés d’ambiancer la Shatta Summer {R}evolution, à savoir Tryss, Maestro et Wiwi, ont été efficaces. Le martiniquais Koop et le guadeloupéen Chimik l’ont été tout autant, mixant les genres musicaux avec une grande perspicacité. Pendant que certains dansaient sur leurs sons, les autres fêtards se sont essayés aux différents concours proposés par Mad Events : le taureau mécanique fut l’attraction principale de cette Shatta Summer {R}evolution, sans oublier la corde pour grimper où hommes et femmes se sont hissés avec une dextérité qui laisse rêveur. Chaque gagnant est reparti avec un cadeau offert par l’organisation. La Shatta Summer {R}evolution s’est terminée vers 22h, laissant à nouveau un public heureux et demandeur de la prochaine édition. Yohan et Thomas de Mad Events sont parvenus en un an d’existence à trouver la recette parfaite pour faire la fête, danser et surtout s’amuser pour repartir avec des souvenirs inoubliables et l’envie de remettre ça, encore et encore. _Vx

