ÉVÈNEMENT : Retour sur la foire artisanale du Parc Pirates

Thierry Corsi, chef pirate du parc d’attractions organisait pour la première fois dimanche 8 mai à Marigot, une foire artisanale et commerciale réunissant plus d’une trentaine de stands. Succès.

Malgré une météo tristoune avec un ciel chargé et de la pluie par intermittence, le public n’a pas boudé la première édition de la foire artisanale qui s’est tenue sur le terrain situé derrière le Parc Pirates, lui-même derrière le MacDo de Marigot. Les stands se sont installés dès l’aube pour proposer aux badauds des produits locaux et artisanaux. Il y en avait pour tous les goûts que ce soit dans le domaine vestimentaire avec tuniques, robes, maillots et autres paréos ; cosmétique avec des produits 100% naturels de confection locale ou encore alimentaire avec plusieurs stands de nourriture, de jus de fruits frais et de denrées originales comme le bagel à la poudre de Moringa ou l’ail noir qui laisse un petit goût de réglisse en bouche. Plusieurs stands de dégustation ont d’ailleurs été pris d’assaut, à juste titre. Les étals de bijoux et autres fantaisies étaient vivement représentés, prouvant une nouvelle fois que l’artisanat local est bien présent sur le territoire de Saint Martin. Un concentré de talents se trouvait à cette foire artisanale, dont Alexia avec son stand de maquillage qui a sublimé le visage de nombreux bambins, et c’est tout ce petit monde réuni qui a fait le succès de cette première édition. Comme pressenti, pendant que les grands flânaient entre les stands de la foire à la recherche de bonnes affaires, les petits s’amusaient dans les attractions du Parc Pirates : château gonflable, bateau pirate, manège et bien sûr, les trampolines, qui ont encore prouvé que les adultes restent malgré tout de grands enfants. Souhaitons que Thierry Corsi et tous ses partenaires d’un jour remettent vite le couvert, en espérant cette fois que la météo soit plus clémente. _Vx

Infos : 06 90 09 31 82 – Facebook : Parc Pirates

Instagram : parcpiratessxm_97150

Horaires habituels du Parc Pirates :

Tous les jours sauf le lundi de 16h à 21h

Vacances scolaires : de 16h à 22h

