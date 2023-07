ÉVÈNEMENT : Retour sur la Beach Party d’anniversaire de Mad Events au Roxxy Beach

Le 15 juillet dernier, la plage du Roxxy à Simpson Bay s’est remplie d’une foule vêtue de blanc pour fêter les deux années d’existence de Mad Events, période durant laquelle le duo formé par Thomas et Yohan a réussi à se forger une réputation impeccable dans le milieu de l’évènementiel.

Si le public est arrivé plus tardivement que d’habitude vu les grosses chaleurs, il a su montrer son enthousiasme et son sens de la fête le 15 juillet dernier.

Avec une programmation alléchante et une identité propre, Mad Events parvient à régaler la foule avec un line-up au format ouvert pour contenter les goûts musicaux de chacun.e. La scène installée sur la plage du Roxxy aura bien chauffé avec les performances inoubliables de VJ Ben,Wiwi, Big Boss, Classy D et Maestro qui maîtrisent l’art du warm-up comme personne.

En tête d’affiche pour célébrer cet anniversaire qui marquait également le retour aux sources des organisateurs au Roxxy Beach où tout a commencé en 2021, DJ Nano dont le charisme et le maniement de galettes resteront ancrés dans les mémoires. Présent dès le début des festivités et sympathisant avec le public, Nano a montré tout son talent de DJ sur scène, passant d’un style à l’autre avec une transition fluide et une énergie sans pareille, sans casque s’il vous plaît. Avant sa prestation, plusieurs artistes se sont succédés dans l’enceinte du Roxxy ou sur scène en proposant des performances de danse, de lumière ou de feu, apportant son lot de magie à la nuit étoilée. Pour rendre la fête encore plus inoubliable, plusieurs annonces ont été faites durant la soirée dont le prochain évènement organisé par Mad Events, qui ne cesse de monter en puissance : le samedi 12 août prochain dès 19h, Mad Events s’exporte au Boho Beach de Baie Nettlé avec un concert du rapper Kalash, de la chanteuse Bamby et de bon nombre d’artistes qui complèteront la programmation de cette soirée qui marquera un tournant dans l’histoire de Mad Events. _Vx

Infos : +590 690 61 64 65 ou instagram – madevents.sxm

