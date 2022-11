ÉVÈNEMENT : Premier concours de l’IAE ce samedi 19 novembre

Portée par l’association Les Compagnons Bâtisseurs, la première édition du concours inter-structure de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) de Saint-Martin aura lieu ce samedi à Sandy Ground, avec comme thématique « Construction et menuiserie bois ».

Ce beau projet est né de l’imagination d’une bénévole engagée des Compagnons Bâtisseurs, Yolande Lambert, qui a décidé de leur faire confiance pour organiser l’évènement : « Arrivée à Saint-Martin en 2019, j’ai eu la chance de connaitre des personnes extraordinaires dont Jacqueline qui m’a fait découvrir les Compagnons Bâtisseurs. À mesure de ma participation à leurs ateliers, j’ai découvert les valeurs de l’association qui sont aussi les miennes : lutte contre l’exclusion, la tolérance, le partage et l’entraide. » Yolande s’est donc engagée pleinement dans cette expérience riche en connaissances et en lien social. En imaginant ce concours de l’IAE, elle a voulu mettre en avant les associations de réinsertion professionnelle qui ont un rôle majeur sur le territoire, sans oublier le personnel en contrat de réinsertion que Yolande voulait mettre en avant par le biais de cette action tournée vers le recyclage et l’écologie. Le premier concours de l’IAE qui débutera à 9h jusque 16h30 ce samedi 19 novembre sur le parking J.Beaupère à Sandy Ground mettra à l’honneur cinq structures de l’Insertion par l’Activité Économique qui s’attelleront à la réalisation d’un projet en bois : l’Entreprise de Maintenance et d’Entretien (EME) représentée par son gérant Hubert Gorizia, Sandy Ground On the Move Insertion (SGOMI) représentée par son président, Georges Richardson, l’Association pour la Continuité, l’Excellence et la Diversité (ACED) représentée par sa présidente, Audrey Claxton, l’Actual Interim Insertion (A2I) représenté par Fanny Pelico Hospitalier et, bien sûr, les Compagnons Bâtisseurs de Saint-Martin. Afin de sensibiliser l’ensemble des équipes à la manipulation des outils, des ateliers de préparation opérationnelle ont été organisés avec chaque structure participante avant le grand concours. De nombreux partenaires ont répondu présents pour cette magnifique initiative humaine, apportant leur soutien aux Compagnons Bâtisseurs et à la jeunesse saint-martinoise en insertion. L’association organisatrice tient particulièrement à remercier : Fanelite, le Bistro de la Mer, Cardec SXM, R2D Distribution, Dimapro, Électriciens Sans Frontière, Cadisco, Gitem-euronics et tous les autres pour les dons d’équipements et de matériaux. Les lots seront offerts par tirage au sort lors d’une tombola à destination des 30 salariés en insertion qui participent au concours de l’IAE. Les remerciements sont aussi de mise pour l’Atelier Olda, l’entreprise d’agencement Gaylord Dessomme et tous les partenaires financiers qui accompagnent les Compagnons Bâtisseurs depuis bientôt 4 ans à savoir la Collectivité, l’État, la Fondation de France, FSE, DEETS, la CAF et la SEMSAMAR. La journée de compétition promet d’être passionnante, avec la remise des prix à 16h. Vivement le 19 novembre. _Vx

Infos : 06 90 18 91 31

cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

Facebook : cbsaintmartin

