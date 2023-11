ÉVÉNEMENT : Plus de 500 enfants réunis dans les rues de Marigot pour célébrer le « Unity Flag Day » !

Dans le cadre de la célébration du « Unity Flag Day », plus de 500 enfants issus des différentes écoles maternelles et primaires du territoire ont défilé mercredi matin dans le centre-ville de Marigot. Un défilé haut en couleurs qui a ravi les nombreux spectateurs présents tout au long du parcours du cortège.

Hélène Hanson, coordinatrice des BCD (Bibliothèque centre documentation) dans les écoles maternelles et primaires de Saint-Martin, Bérénice Babot, responsable du périscolaire au sein de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires, la direction des actions culturelles de la COM ainsi que plusieurs associations de l’île ont effectué un travail remarquable dans la préparation de cette journée festive, dédiée à la célébration du Unity Flag, symbole de l’affirmation de l’identité et de l’unité des deux parties de l’île « One Island, one People, one Destiny ».

Des centaines d’enfants ont arboré dans les rues de Marigot les couleurs qui composent le Unity Flag à savoir le vert (représentant la terre fertile et magnifique de l’île qui nourrit le peuple), bleu moyen (la mer, l’une des premières ressources naturelles de l’île), bleu clair (le ciel pur) rouge (le rouge chaud représente le sang noble du peuple passé, présent et futur) et jaune (symbolise l’énergie régénératrice du soleil).

Après l’hymne de Saint-Martin « Oh Sweet Saint-Martin Land » interprété avec brio par la jeune élève de l’école Marie Amélie Leydet, Elaine, ses camarades des autres établissements scolaires de l’île ont présenté un beau spectacle coloré sur le parking de la COM (en face de l’ancienne école Bord de Mer) où chants, poésies et danses se sont succédés pour célébrer comme il se doit le « Unity Flag Day ».

Un grand bravo aux élèves et à leurs professeurs qui ont fait preuve d’originalité et d’inventivité pour la confection des costumes ainsi que pour la préparation du spectacle qui a tenu toutes ses promesses. _AF

