ÉVÈNEMENT / Mad Events : La 1ère Beach Party de 2023 sera au Kalatua

Yohan et Thomas de Mad Events reviennent en force ce dimanche 29 janvier avec la « White Sensation Beach Party » organisée au Kalatua Beach Restaurant situé à Mullet Bay.

La collaboration entre le duo de Mad Events et celui du Kalatua Beach Restaurant, Emmanuelle Cipriani et Gil Dumoulin, était une évidence pour tous. Entre le cadre nature tropical chic de Kalatua dont la réputation est impeccable depuis l’ouverture en mars 2022 et l’expertise des deux génies de l’évènementiel, la White Sensation Beach Party de ce dimanche 29 janvier promet d’être somptueuse. Mad Events profite également de l’occasion pour fêter le 30ème anniversaire de Yohan, l’un des co-fondateurs. Pour souligner le côté classe de la White Sensation Beach Party, le dress code requiert de jolies tenues de plage de couleur blanche. Toujours en open format, l’événement de Mad Events débutera ce dimanche à 15h avec les DJ Alex et Owlish, mixant sur la scène installée sur la plage. La musique se poursuivra avec Maestro, Classy D et Wiwi. Un artiste international se joindra aux passeurs de galettes, à savoir Moody Mike. Le DJ producteur français reconnu par ses pairs contribuera pleinement à faire de la White Sensation la beach party dont on se souviendra. Pour compléter l’élégance du programme, un florilège d’animations visuelles se dérouleront jusqu’à la clôture, à 21h. Vu le succès déjà retentissant de l’évènement, les préventes de 10$ sont épuisées et les salons VIP tous réservés. Les amoureux de la fête peuvent néanmoins se rassurer, il est toujours possible de participer à la White Sensation de Mad Events, l’entrée sera de 15$ avant 17h et de 20$ après 17h. Un parking gratuit de grande capacité sera à disposition près des tours Fourteen. Afin de profiter pleinement des prémices de la Beach Party et de la vue imprenable de cette plage paradisiaque, il est vivement conseillé de venir tôt. La notion du temps s’envole lors des évènements magiques de Mad Events, la White Sensation Beach Party de dimanche au Kalatua ne fera pas exception. _Vx

Infos et réservations : +1 721 585 8805

Instagram : madevents.sxm

Instagram : kalatua.beach

