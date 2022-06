ÉVÈNEMENT : Mad Events fête son 1er anniversaireau Roxxy Beach

Cela fait maintenant un an que Yohan et Thomas de Mad Events enflamme différentes plages de Saint-Martin avec leur concept unique de Beach Party. Ils reviennent à la source pour célébrer cette année de succès et ce sera au Roxxy Beach ce samedi 18 juin.

On ne change pas une équipe qui gagne ni une formule imparable, la Beach Party du 18 juin ne dérogera pas à la sacro-sainte recette du succès de Mad Events : un décor idyllique, des artistes locaux et internationaux pour une musique éclectique et des surprises à gogo… mais pas que. Pour marquer le coup du premier anniversaire, les deux associés ont décidé d’intégrer un showcase musical à la programmation, et pas des moindres. Élu meilleur artiste français aux MTV Europe Awards en 2011 et artiste français le plus suivi sur les réseaux sociaux jusqu’en 2015, La Fouine va mettre le feu à la scène spécialement aménagée pour l’occasion, à savoir au pied de la mer. Exclusivité totale dans le paysage des performances musicale à Saint Martin, la Summer {R}evolution Beach Party – 1 Year Anniversary de Mad Events au Roxxy Beach propose, dès midi, une expérience singulière avec le showcase de La Fouine et le passage derrière les platines de six DJs, d’abord locaux avec DJ Classy D, DJ Alex SXM et DJ Owlish, ensuite internationaux avec DJ Flow Fly qui viendra de Las Vegas, DJ Skaytah qui fera le déplacement de Guadeloupe et enfin, DJ Chimik qui se produit dans le monde entier. Un format musical ouvert qui fait désormais la signature de l’équipe organisatrice. Une Beach Party de Mad Events n’aurait pas lieu d’être sans surprises et animations en tout genre, l’ambiance risque d’être chaude, celles et ceux qui ont déjà goûté à la formule Mad Events peuvent en témoigner. Un concours est mis en place pour cette fête d’anniversaire : en publiant une photo d’ambiance pendant la Summer {R}evolution Beach Party – 1 Year Anniversary sur instagram en taguant Mad Events, les fêtards peuvent gagner une bouteille de champagne lors de la prochaine édition. Les packages VIP sont disponibles sur la page Instagram de Mad Events et les préventes au prix de 25$ sont à acheter au Roxxy Beach, au Platinum Room à Maho Reef, au Zoulou à Marigot, à Buzz à Hope Estate et chez Jules au Jordan Village. Rendez-vous le samedi 18 juin au Roxxy Beach pour scander à nouveau : No Evolution Without A Revolution. _Vx

Infos et réservations :

+1 (721) 5250 2001

reservations@roxxybeach.com

Instagram : madevents.sxm

Instagram : roxxybeachsxm

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui