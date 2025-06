ÉVÉNEMENT / MAD EVENTS fête ses 4 ans : trois jours, trois ambiances, une signature

En seulement quatre ans, MAD EVENTS a redéfini l’expérience festive à Saint-Martin. Créée en 2021, la structure s’est rapidement imposée comme une référence incontournable, mêlant audace artistique, concepts inédits et scénographies toujours plus immersives. Pour célébrer cet anniversaire, l’équipe déploie un week-end de fête sur trois jours, trois lieux et trois ambiances, à l’image de l’énergie qui l’a toujours portée.

Le coup d’envoi sera donné vendredi 13 juin à partir de 21h sur la plage d’Orient Bay, au Joa Beach, avec une soirée les pieds dans le sable. Gratuite mais à jauge limitée, cette ouverture promet une vibe sans précédent, emmenée par le très attendu KOPP, figure caribéenne des platines, accompagné de talents confirmés comme The Edge, Wiwi, Maestro, Eyedol et Speyenol.

Le lendemain, samedi 14 juin, changement d’atmosphère : direction le District 721 à Simpson Bay pour une nuit de folie. L’événement “On fout le bordel” marquera la première MAD EVENTS au sein de ce lieu emblématique. En tête d’affiche : le survolté NATOXIE, peu vu sur l’île, connu pour ses sets mêlant afrobeat, rythmes caribéens et énergie explosive. Autour de lui, la scène locale répondra présente avec Kingkembe, Shawty, Wiwi et Big Boss. Gratuit avant 22h, ou toute la nuit pour les détenteurs de la prévente Kalatua disponible sur Sparta.

Et pour clore ce marathon festif, dimanche 15 juin, rendez-vous au Kalatua Beach pour la célèbre All White Beach Party. Dress code immaculé, line-up surdimensionné, shows visuels, feu d’artifice et ambiance pieds dans le sable : tout est réuni pour finir en apothéose. Chaque année, c’est un sold-out annoncé, et, croyez-nous, cette édition promet d’aller encore plus loin.

Avec MAD EVENTS, les saisons passent mais l’adrénaline reste. Quatre ans après son lancement, la machine est plus lancée que jamais. Et si l’on en croit l’intensité de ce week-end anniversaire, ce n’est que le début.

Infos : Instagram – @madevents.sxm / Facebook – Mad Events Sxm

Réservations VIP : +590 690 76 01 53