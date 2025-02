ÉVÉNEMENT : Mad Events enflamme la Green Zone pour la Heineken Regatta 2025 !

Pour la première fois, Mad Events investit la Green Zone à l’occasion de la 45ème Heineken Regatta, le plus grand événement de voile en eaux chaudes au monde ! Du 6 au 9 mars, Saint-Martin vibrera au rythme des courses spectaculaires et des soirées les plus folles de l’année. Avec plus de 20000 visiteurs et des participants venus de 37 pays, cette régate incarne à la perfection son slogan : “Serious Fun”.

Un week-end explosif entre sport et fête

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 6 mars, avec une soirée d’ouverture gratuite au Nowhere Special & Yacht Club. Un lineup 100% local mettra en avant les talents de l’île pour une mise en jambe parfaite avant un week-end mémorable.

Le vendredi 7 mars, la Green Zone s’embrase sur la plage mythique de Bikini Beach. En tête d’affiche, OSOCITY, DJ international aux millions de vues, promet un show électrisant. À ses côtés, King Kembe, Classy D, Maestro, Wiwi et Big Boss garantiront une ambiance survoltée entre rythmes caribéens et sons internationaux. Une soirée sous les étoiles, les pieds dans le sable, qui s’annonce déjà légendaire !

Le samedi 8 mars, rendez-vous au Lotus Nightclub pour une nuit sous haute tension. Les meilleurs DJs locaux, Shawty, BB Bad, Maestro, Wiwi et Eyedol, chaufferont la piste avant l’arrivée de DJ Nano, l’un des artistes les plus influents des États-Unis. Une explosion musicale qui tiendra les fêtards en haleine jusqu’au bout de la nuit.

Enfin, pour une clôture grandiose, le dimanche 9 mars, direction Rainforest Adventures pour la mythique Party in the Sky. Une expérience unique en altitude avec un lineup house & techno composé de Calum, Vito, Owlish et une performance électrisante de Chastity Ashley.

Un cocktail parfait de musique, de sensations fortes et d’esprit caribéen concocté par Mad Events. Vibrez au rythme des meilleurs artistes et vivez des soirées inoubliables dans des lieux d’exception. La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur le site Sparta. Ne tardez pas à réserver votre ticket d’entrée et restez connectés… La Heineken Regatta 2025 sera sans aucun doute mémorable ! _Vx

Instagram : @madevents.sxm — Facebook : Mad Events Sxm

