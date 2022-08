ÉVÈNEMENT : L’histoire de Perrinon l’abolitionniste

La troisième et avant-dernière édition de Lights on : Freedom Fighters a rassemblé de nombreux badauds le weekend dernier au kiosque de l’Office de Tourisme sur le front de mer de Marigot. L’histoire de François-Auguste Perrinon y était contée et jouée par un comédien interprétant l’homme politique d’origine martiniquaise.

Vendredi, samedi et dimanche derniers, sur les coups de 19h30, le kiosque de l’Office du Tourisme s’illuminait des projections visuelles concoctées par Nazin Prod et retraçant la vie de François-Auguste Perrinon. Adultes et enfants ont bravé le ciel menaçant pour assister à l’une des représentations théâtrales qui étaient présentées dans le cadre du concept artistique « Light on : Freedom Fighters » porté par l’Office du Tourisme de Saint-Martin et Stéphie Gumbs. Les quelques gouttes de pluie et les nombreuses bourrasques de vent n’auront pas gâché le spectacle vivant, agrémenté de sons et de lumières. Le comédien narrant la vie de François-Auguste Perrinon et parlant en « je » a emmené le public en voyage au cœur du 19ème siècle. Né en 1812 à la Martinique, premier libre de couleur admis à Polytechnique, fervent militant de la cause abolitionniste, militaire nommé en Guadeloupe, investisseur à Saint-Martin, homme politique droit et juste, les éléments principaux de la vie de François-Auguste Perrinon sont racontés, jusqu’à ce qu’il participe à la commission présidée par Victor Schoelcher qui mènera au décret de l’abolition de l’esclavage en 1848. Le comédien de théâtre, en costume d’époque, retrace l’histoire de cet homme de façon classique, presque solennelle, avec énormément de respect pour le texte. Après le spectacle vivant de grande qualité, les spectateurs ont pu jouir du touchant exposé du Pasteur Eugène Hodge, invité pour l’occasion à faire vivre au public l’expérience de ramasseur de sel à Grand-Case. Des images d’antan illustrant les différentes étapes de ramassage étaient projetées sur les murs du kiosque, donnant une dimension encore plus réelle à l’expérience artistique et au témoignage du révérend de Grand-Case. Le micro bien serré dans la main, Eugène Hodge s’est exprimé en anglais, avec une sincère émotion dans la voix. « Picking salt was a way of life but it was hard hard hard. We did it with joy but it was a hard work. » (Ramasser du sel était un mode de vie mais c’était dur dur dur. On le faisait avec joie mais c’était un travail difficile). Après un florilège d’anecdotes qui ont littéralement conquis les spectateurs présents, Pasteur Hodge a rendu un vif hommage aux femmes ramasseuses de sel qui étaient les seules à porter les lourds plateau de sel sur leur tête pour les amener en haut des marches où le condiment était collecté. Les applaudissements du public ont acclamé la prestation des deux hommes avec une grande reconnaissance. Rendez-vous les 26, 27 et 28 août prochains pour la dernière édition de Ligths on : Freedom Fighters et la vie racontée de l’esclave Quashiba. _Vx

