ÉVÈNEMENT : La magie s’est invitée au 49ème anniversaire de la Samanna

Pour célébrer ses 49 ans le samedi 10 décembre dernier, l’hôtel La Samanna du groupe Belmond aux Terres Basses aura misé sur le prestige et l’enchantement. Pari brillamment gagné.

Les convives habillés selon le code vestimentaire tropical chic ont été charmés gustativement par les mets préparés par trois chefs renommés avec la présence de Marcel Ravin, Xavier Mathieu et le formidable Gilles Goujon, Meilleur ouvrier de France triplement étoilé, mais aussi visuellement avec plusieurs tableaux de danse signés par la talentueuse chorégraphe Peggy Oulerich. Pour l’occasion, une scène était disposée au-dessus d’une partie de la piscine de la Samanna, pour accueillir les danseuses et les danseurs présentant plusieurs tableaux thématiques avec une élégance doublée d’une charge émotionnelle incontestable. Eléonore Astier-Petin, directrice générale du resort & Spa La Samanna à Saint-Martin, sera parvenue à transmettre aux invités son amour de l’art et sa joie de les voir tous réunis pour fêter le 49ème anniversaire de ce lieu idyllique dont elle a la charge directionnelle depuis maintenant quatre ans. Une cérémonie s’est tenue en début de soirée pour récompenser cette dernière de l’Épicure d’Or décerné par la Confrérie de l’Épicurien et des Chevaliers de l’ordre d’Épicure ainsi que les chefs présents lors de l’évènement : Bernard Prim, chef exécutif de la Samanna, Marcel Ravin, chef originaire de la Martinique qui a reçu sa deuxième étoile au Guide Michelin en mai de cette année pour le restaurant Blue Bay à Monte-Carlo et qui signe le nouveau menu du restaurant l’Oursin de la Samanna, Xavier Mathieu dont La Table est un haut lieu étoilé de la gastronomie du Luberon et enfin Gilles Goujon, qui a littéralement séduit les invités avec sa revisite du couteau de mer dégusté avec sa coquille et confectionné à la minute par le grand chef et son équipe constituée en partie de ses fils. Le talent est indéniablement dans la famille. D’autres belles surprises se profilent jusqu’au 50ème anniversaire de la Samanna, en continuité de cette soirée de rêve de samedi dernier. _Vx

