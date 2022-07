ÉVÈNEMENT : Joey Starr et Cut Killer ont mis la fièvre au Mykonos

Vendredi dernier, les deux monstres du hip hop ont enflammé le Mykonos en délivrant une performance dont le public se souviendra longtemps. Retour sur cet évènement homérique.

Pendant plus d’une heure, Didier Morville, plus connu sous le nom de Joey Starr, a accompagné vocalement le DJ français Cut Killer pour reprendre certains standards de son groupe iconique Suprême NTM. Malgré l’absence de son binôme Kool Shen, les fans nostalgiques du duo de rap français étaient en plein extase quand les plus jeunes membres du public découvraient le showman qu’est Joey Starr. Doté d’une voix reconnaissable entre toutes, Joey Starr n’a donc pas failli à sa réputation de performeur, chantant quelques morceaux de son ancien groupe avec la même hargne d’antan. La soirée « Cut Killer & Joey Starr » dans le cadre du West Indies Sound Tour affichait bien évidemment complet et pour cause, l’évènement était inédit sur le territoire de Saint Martin. Avant la prestation du « jaguarr », Cut Killer a ravi la foule en mixant des classiques du hip hop des années 2000. L’ambiance était donc déjà bien fiévreuse lorsque le rapper, producteur et acteur français dont les parents sont d’origine martiniquaise s’est emparé du micro. Pionnier du rap français dans les années 1990, Joey Starr a formé avec Kool Shen le groupe Suprême NTM, duo reconnu par leurs pairs et encore salué aujourd’hui. Même après plus de trois décennies, les chansons phares de Suprême NTM continuent de résonner dans les mémoires, le public scandait les paroles de chaque morceau comme si la soirée avait été transposée en 1995, époque où le groupe était fermement installé au sommet de la galaxie du rap français. L’apothéose de la soirée restera la prestation vocale de Joey Starr sur le titre légendaire « Seine Saint-Denis Style », dont chaque mot était scandé par les spectateurs agglutinés sur le dance floor. Si le Mykonos propose souvent des soirées anthologiques, celle animée par Cut Killer et Joey Starr restera incontestablement dans les annales. _Vx

