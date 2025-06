ÉVÉNEMENT / Jardin des poètes 2025 : quand les mots redéfinissent le monde

Le Jardin de la Collectivité s’apprête à vibrer au rythme des vers, ce vendredi 6 juin à 19h. À l’occasion du 22e anniversaire du salon du livre organisé par l’association Conscious Lyrics Foundation, la Collectivité de Saint-Martin célèbre une nouvelle édition de son événement littéraire emblématique : le “Jardin des poètes”, placé cette année sous le thème évocateur de “Redefining”.

Ce rendez-vous culturel a pour but de promouvoir la poésie en offrant aux amateurs et amoureux des rimes, une plateforme mettant en valeur l’expression orale. Poète de renom, Lasana M. Sekou est l’invité phare de cette édition. Sa parole, ancrée dans l’identité saint-martinoise et caribéenne, offrira un moment de grâce et de réflexion. Jongleurs de mots, les membres de l’association Conscious Lyrics Foundation présenteront aussi leurs œuvres.

L’art poétique s’ouvrira aussi au mouvement, grâce à une performance originale signée de la compagnie de danse contemporaine Ö and Co, renforçant l’expérience sensorielle du public. Entre mots, rythmes et gestes, c’est une soirée de transmission et de partage qui s’annonce. Belle occasion pour le public de venir apprécier la créativité des poètes de l’île. Showtime ce soir à 19h dans le jardin de la Collectivité à Marigot ! _Vx

Infos : 0590 87 50 04 poste 1313