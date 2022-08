ÉVÈNEMENT : Inès Tessier sacrée Miss St-Martin / St-Barthélémy 2022

Le Comité Miss St-Martin / St-Barthélemy avait organisé une soirée magique digne des plus belles cérémonies pour l’élection de la nouvelle miss 2022 à la Villa les Jardins de Bellevue, retour sur cet évènement magique.

Le suspense était intenable lors de l’annonce des résultats révélant quelle serait la nouvelle ambassadrice de Saint-Martin / Saint-Barthélemy, les roulements de tambour n’ont pas retenti mais la tension était palpable dans la salle. Après quatre heures de show, d’animations et de surprises dans le cadre idyllique de la Villa des Jardins de Bellevue, c’est donc Inès Tessier, 20 ans, qui fut élue Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy 2022. La soirée fut quelque peu chamboulée par la météo, la pluie est venue bousculer les plans de l’organisation causant des replacements ou des retards de performances mais les aléas météorologiques font aussi partie du charme de Saint-Martin inscrivant d’autant plus sa capacité à s’adapter en fonction des conditions extérieures. Après un mois de répétitions intensives, neuf candidates se sont produites lors de cette soirée qui avait pour thème « The Walk of Fame, les films iconiques ». Chaque tableau présenté lors du spectacle avait un rapport avec un film pour une immersion totale dans le monde du cinéma. Retenons d’ailleurs le défilé en maillot de bain blanc des candidates portant également une perruque orange en guise de clin d’œil au personnage de Leeloo interprété par Milla Jovovich dans le film « Le cinquième élément » et le tableau rendant hommage à « Men in Black » et au classique costume noir sur chemise blanche. Lors de la présentation de chaque prétendante au titre en tenue culturelle, si certaines se sont démarquées par leur facilité d’élocution, toutes ont réussi à transmettre au public leur force, leur indépendance et leur profonde envie de représenter Saint-Martin et Saint-Barthélemy à la prochaine élection de Miss France. Les tableaux de danse dont la chorégraphie était signée par Eolia Ada (aka Miss Bee) ont ravi l’assemblée qui comptait entre autres Diane Leyre, Miss France 2022, et Naîma Dessout, Miss SXM SBH 2021, ainsi que le jury constitué de Ida Zin Ka Ieu, la présidente, Yann Lecam, Melissa Lake, Marie-Angèle Aubin, Jacqueline Jno, Marcel-André Desportes et Estelle Sabatier. La performance vocale du chanteur Thierry Cham a été également remarquée. Après un dernier passage en tenue de soirée et la délibération du jury, les candidates vêtues de leur plus belle robe strass et paillettes ont attendu la proclamation des résultats. Henriette Constandinou fut élue 4ème dauphine, Bedelya Hunt 3ème dauphine et Dana Tordjman 2ème dauphine. L’écharpe de Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy 2022 se jouait entre Chelsea Hodge et Inès Tessier. C’est cette dernière qui a finalement remporté l’élection. Diane Layre, Miss France 2022, a posé la couronne sur la tête de la nouvelle ambassadrice de Saint-Martin / Saint-Barthélemy, actant ainsi sa victoire. Inès Tessier n’a pu retenir son émotion et sa fierté d’avoir été choisie pour représenter Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous la retrouverons lors de la prochaine élection de Miss France qui aura lieu en décembre de cette année. _Vx

Photos©AlexandraGuibert-Faxinfo

Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy 2022: Inès Tessier @inestessier

1ère Dauphine: Chelsea Hodge

2ème Dauphine: Dana Tordjman

3ème Dauphine: Bedelya Hunt

4ème Dauphine: Henriette Constandinou

