ÉVÈNEMENT : Halloween {R} Evolution Beach Party au Roxxy Beach

Pour avoir enflammé l’été avec les deux éditions de la Summe(R)Evolution Beach Party, Mad Events et le Roxxy Beach respectent l’adage du « jamais deux sans trois » façon Halloween. Dès midi ce samedi 30 octobre, la plage revêtira son plus joli costume, celui de la dancefloor.

La formule reste la même : 6 DJ’s locaux pour une tête d’affiche internationale, à savoir Prince, Maestro, Em, Eyedol, Alex, Owlish et The Jocker, avec un éclectisme musical qui fait désormais la renommée de cet évènement, que l’on soit friand de soul, d’afro house, de dance hall, de rap ou encore de techno. Il n’y a pas d’évolution sans révolution… c’est sans compter sur l’imagination débordante de l’équipe qui promet encore de nombreuses surprises pour cette édition spéciale, frissons garantis. Sans oublier le concours du meilleur costume qui vous permettra de remporter 300$. Les préventes au prix de 15$ + une boisson sont disponibles au Roxxy Beach, au Platinum Room à Maho Reef, au Bateau Lavoir à Marigot, à Buzz à Hope Estate, au QG à Orient Bay et Zoulou à Marigot. Nul besoin de ticket si vous réservez un espace VIP… si l’un d’eux est encore disponible car le mot est lancé : s’il y a une soirée Halloween à ne pas manquer à Saint-Martin, c’est bien celle-ci. _Vx

Réservations : +1(721) 520 2001 – reservations@roxxybeach.com

Instagram : mad_events.sxm – Instagram : roxxybeachsxm