Evenement : Carton plein pour la première phase de 721 Festival

Tous les samedis du mois de juillet, il va faire chaud au Boom Boom Night Club. Le District 721 surfe sur la vague du succès de la première soirée de leur 721 Festival. Place à Admiral T ce samedi 9 juillet.

Officiellement lancé samedi dernier avec l’artiste Gyptian, le 721 Festival, organisé par le District 721 chaque samedi de juillet à partir de 19h, propose au public d’assister à la performance musicale d’un des neuf artistes internationaux programmés pour l’occasion et accompagnés par les DJs résidents du District 721. Samedi dernier, le 2 juillet, la foule s’est amassée au Boom Boom Night Club. Plus de 1100 personnes se sont réunies pour assister au live show de Gyptian qui a très vite fait monter la température. L’ambiance était folle et l’équipe organisatrice se réjouit du succès de cette première soirée, qui laisse présager de belles surprises pour la suite.

Avant son lancement, le mot courait déjà que le 721 Festival allait déclencher la curiosité des fêtards et des amateurs de musique aux consonances caribéennes. Gyptian, artiste de reggae-dancehall originaire de Jamaïque et très prolixe sur la scène musicale depuis ses débuts en 2003, a pris possession de la scène du Boom Boom Night Club comme si elle lui appartenait. DJ Eyedol et DJ Greezy ont participé pleinement à faire danser la foule grâce à leurs playlists efficaces et éclectiques. Que celles et ceux qui ont manqué la grande première soirée se rassurent, la seconde partie du 721 Festival aura lieu ce samedi 9 juillet, toujours au Boom Boom Night Club. Admiral T est à l’affiche de cette deuxième séance festivalière. Auteur-compositeur-interprète, producteur, DJ et acteur français qui nous vient de Guadeloupe, Admiral T est un habitué des scènes saint-martinoises où il laisse toujours un souvenir mémorable. DJ Eyedol et DJ Greezy remettront le couvert pour chauffer l’assemblée. Les préventes sont au prix de 20$ et disponibles directement au District 721. Les retardataires devront compter 30$ sur place, le soir-même. Pour une expérience hors du commun, l’équipe du District 721 propose aussi des tables VIP à partir de 500$. Le 721 Festival continuera sa route jusqu’au grand final du 30 juillet au Carnival Village mais laissons-le d’abord enflammer le Boom Boom Night Club encore et encore. _Vx

Infos : +590 690 39 84 61 ou +1 721 544 0721

Instagram : District721SXM ou boomboom.nightclub

https://www.district721sxm.com

District 721

64 Welfare Road à Simpson Bay

