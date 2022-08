ÉVÈNEMENT : Carton plein pour la Grande Braderie de Marigot

Samedi dernier, le public s’est rendu en masse à la rue Général de Gaulle remplie de stands pour le grand retour de la braderie des commerçants. La Grande Braderie de Marigot est de retour et ça fait un bien fou.

Les commerçants participant à la braderie sont tous unanimes : « Mais quel bonheur d’avoir la braderie de retour. » nous confie une vendeuse de bijoux. « Je ne vous cache pas qu’on a tous eu très peur ce matin en voyant le temps qu’il faisait mais vous connaissez la détermination saint-martinoise, on y a cru et la population aussi, regardez le monde qu’il y a ». Effectivement, ce n’est pas la pluie qui aura freiné les troupes ni l’envie du public de retrouver l’ambiance propre à la Grande Braderie de Marigot. Ouverte à la population dès 9h du matin, la braderie a été officiellement inaugurée vers 11h30 au Centr’Hôtel en présence, entre autres, de Yann Lecam, président d’Actions Économiques et Citoyennes de Saint Martin (AEC), association organisatrice de l’évènement qui compte désormais environ quatre-vingts membres, Valérie Damaseau, présidente de l’Office du Tourisme, Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, et Marc-Gérald Menard, Conseiller Territorial qui représentait Louis Mussington, président de la Collectivité, qui n’était pas présent mais qu’on a pu voir dans la rue Général de Gaulle plus tard dans l’après-midi. Lors de son discours, Yann Lecam s’est exprimé en ces termes : « L’association (AEC) sera aux côtés de la Collectivité, de l’Office du Tourisme et de la CCISM dans leurs efforts pour garantir la redynamisation de Marigot. C’est en ce sens que dans les mois prochains, nous souhaitons nous professionnaliser pour disposer en interne des ressources en ingénierie pour que le soutien financier assumé par nos adhérents et les pouvoirs publics puisse devenir le sésame d’un accès à des financements plus vastes, je pense naturellement à certains dispositifs nationaux et européens. » Le président de l’AEC n’a pas manqué de remercier les officiels pour leur soutien indéfectible et de les féliciter pour l’avancement du dossier de la Marina Royale, considérée comme le poumon de l’attractivité de Marigot et un outil majeur dans l’économie locale. Si les nombreuses adversités liées à l’après-Irma et à la crise sanitaire mondiale du covid ont quelque peu miné le moral des commerçants et des membres de l’association AEC, ils n’ont jamais perdu espoir, restant solides, soudés et optimistes. Le retour de la Grande Braderie en est le preuve vivante. L’ambiance était à la fête dans la rue Général de Gaulle, les animations ont eu le succès escompté et tous les commerçants qui y tenaient un stand ont fait leur meilleur chiffre d’affaires depuis des mois. Peu importe si le ciel était gris, la Grande Braderie de Marigot était magnifique. Vivement l’année prochaine. _Vx

