ÉVÉNEMENT / Cadisco Car Show 2025 : un anniversaire placé sous le signe des belles mécaniques

Pour fêter ses 27 ans, Cadisco donne rendez-vous aux passionnés d’automobiles avec la toute première édition du Cadisco Car Show, samedi 17 mai de 11h à 17h, sur le parking de Galisbay.

Cet événement inédit, entièrement gratuit, promet de transformer le site en temple de l’automobile, entre tradition et modernité. Plus de 50 véhicules d’exception, allant des voitures classiques et de collection aux modèles les plus récents, seront exposés tout au long de la journée.

Au-delà de la passion automobile, le Cadisco Car Show mise aussi sur la prévention et la sensibilisation avec la présence d’un espace institutionnel. Sécurité Routière, service des titres et permis de la Collectivité et professionnels du contrôle technique d’AUTOSUR viendront à la rencontre du public pour rappeler les bons comportements au volant. Les pompiers seront également présents avec leur camion, pour une immersion grandeur nature.

Le village du Cadisco Car Show, où sera prévu un parking visiteurs en face, accueillera aussi plusieurs concessionnaires et exposants du secteur. Le programme sera rythmé toute la journée par les interventions de Luc Anselme, animateur sur NRJ, et les sets du DJ “The EDGE”, avant de laisser place à un concert du groupe “What The Funk” de 14h30 à 16h30. Petits et grands trouveront aussi leur bonheur avec un château gonflable, des foodtrucks, crêpes, barbe à papa et un espace rafraîchissement.

Le Cadisco Car Show promet d’être un moment fédérateur autour de l’automobile, mais aussi de la convivialité et du bien vivre ensemble. Un événement qui s’adresse à toute la famille, un événement à ne pas manquer.