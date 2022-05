ÉVÈNEMENT : Belle célébration de l’Art en Fête à Quartier d’Orléans

Lundi dernier, la septième édition de l’Art en Fête a été lancée au collège Roche Gravée de Moho de Quartier d’Orléans. Une matinée dédiée au spectacle avec chants, danses et théâtre, le tout interprété par plusieurs élèves de la maternelle jusqu’à la terminale.

L’Art en Fête, qui court jusqu’au 20 mai, s’inscrit dans le cadre du projet académique D’PASS 2020-2023 qui vise à développer l’éducation artistique et culturelle. Le thème de l’édition 2022 est KARIBHEART, mot-valise qui valorise la Caraïbe, le cœur/l’amour et l’art. Ce lundi 2 mai, Madame la Principale du collège Roche gravée de Moho a pris la parole avant le grand spectacle, saluant cette action pédagogique et remerciant tous les intervenants. Michel Sanz, vice-recteur, a souligné l’importance de l’art dans le cursus scolaire, les disciplines artistiques participant grandement à l’épanouissement des enfants et à de meilleurs résultats. Les artistes en herbe étaient issus des écoles maternelles Siméonne Trott et Jean Anselme, de l’école Marie-Antoinette Richards, de l’école élémentaire Clair Saint-Maximin, du collège Soualiga et bien évidemment, du collège de Quartier d’Orléans qui accueillait l’évènement.. Le public composé des équipes des différents établissements scolaires s’est régalé des performances des élèves. Le spectacle a débuté avec les hymnes nationale et locale, brillamment interprétées par les petites et moyennes sections de l’école maternelle Siméonne Trott, qui a, ensuite, mis à l’honneur la danse folklorique antillaise « La ri Zabim ». Autres danses caribéennes, saynète et chants typiques (choucoune, La chica de Cuba, Oh mon île au soleil, van lévé, Oye como va) se sont succédés montrant le grand talent de tous les enfants. Une grande exposition était également présentée dans les locaux du collège, que ce soit dans la salle de spectacle ou dans le hall. Les œuvres présentées sont le produit de tous les élèves ayant participé au projet Karibheart. Elles sont visible jusqu’au 10 mai au collège de Quartier d’Orléans. L’exposition se déplacera ensuite du 12 au 20 mai au collège du Mont des Accords de Concordia. Côté musique, les chorales des écoles et collèges donneront un concert le mardi 10 mai à 17h dans le réfectoire du collège Soualiga à à la Cité Scolaire Robert Weinum. 200 places sont disponibles, contactez la direction de l’établissement pour réserver. Et enfin, le théâtre sera à la fête grâce aux élèves du collège Soualiga. La scène du théâtre de la Chapelle sera prise d’assaut par les petits artistes avec une comédie musicale autour de la Caraïbe le vendredi 6 mai à 19h, une représentation théâtrale de « Don Juan » en trois langues le samedi 7 mai à 19h et pour clôturer ce weekend artistique de l’Art en Fête, un concert et des chorégraphies de la classe CHAM de 6ème le dimanche 8 mai à 18h. Les réservations sont à adresser au collège directement. _Vx

Le musée virtuel de l’Art en Fête 2022 est visible sur ce lien : https://seidn.ac-guadeloupe.fr/seidn/karibheart_et_la_7eme_edition_de_lart_en_fete

