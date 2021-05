Evénement : Avez-vous entendu parler de la Piscine ?

Le nouveau concept a été créé par François Castelain, photographe et organisateur d’événements. Après le succès du concept l’Amour à la Plage, il décide de mélanger tout ce qu’il aime et de créer une soirée plus intime. Avec un regard pointu, élégant et décalé il lance « la piscine » en s’inspirant du film de 1969 avec Alain Delon et Romy Sheinder.

La piscine est un concept inédit et original à St Martin, puisqu’il mélange l’art à la fête pour le temps d’une soirée.

Cet événement vous permettra de passer un moment culture, mais pas seulement…

Le but étant de valoriser l’art sous toutes ses formes. Mettre en avant les artistes de l’île.

La première édition vous permettra d’avoir accès à une exposition photographique de François Castelain , un mini concert inédit de Tanya Michelle. Un show de danse de Diego Dellion, la projection d’un court métrage de François Castelain qui a été sélectionné pour la campagne de pub du parfum de la marque de luxe « aux corps anonymes » et qui mets en scène le modèle St Martinois Brandon Joseph.

Émilien Nodinot citera « Le Corps » un texte qu’il a écrit pour ce film.

Après le show vous pourrez danser sur les vinyles de Mr. Wilson et sur le set de Cal Um.

Pour les gourmands le chef Anthony Lebrec (Kontiki) prépare un menu spécial pour l’événement.

Une vraie réunion d’artistes. Soldier of love est un thème symbolique pour La Piscine.

François Castelain a une vision moderne. Il aime la diversité culturelle, les gens différents et s’est inspiré de ce thème pour cette première édition.

Rdv le 16.05.21 à 19h. La villa restera secrète jusqu’au dernier jour. Pré-ventes 35€/$ + une boisson. Ventes à la villa 45€/$ + une boisson

Infos / Contacts : facebook @la Piscine

Instagram @culturepiscine

Tél : 06 90 52 55 90

Dépêchez vous les places sont limitées.

Gel hydroalcoolique et masques seront à disposition à l’entrée.