Evacuation sanitaire : l’hôpital commande un audit des marchés

Lors de la rédaction du schéma régional de santé 2018-2023 pour Saint-Martin, l’agence régionale de santé (ARS) avait souligné la nécessité de «définir le schéma le plus efficient pour les Evasan» ou évacuations sanitaires. «Il s’agit d’éclairer et d’objectiver les décisions d’évacuation sanitaire en s’appuyant notamment sur des études médico-économiques et sur des analyses de rapport coût-efficacité», avait indiqué l’ARS.

Dans un avis budgétaire publié en 2015, la chambre territoriale des comptes rappelait que «l’aéroport de Grand Case ne permettait pas une évacuation par avion de ligne régulière vers les CHU de Guadeloupe ou de Martinique, ce qui nécessitait le recours à un prestataire». Or la Sécurité sociale ne prend en charge que les évacuations effectuées sur des lignes régulières. Les Evasan facturées 10 000 euros chacune à l’hôpital de Saint-Martin, sont donc entièrement financées par ce dernier. En 2015, cela représentait un coût de 2,5 millions d’euros.

Dans ce contexte, la nouvelle direction de l’établissement a décidé de réaliser une mission d’audit, de conseil et d’assistance dans la perspective du renouvellement des marchés d’évacuation sanitaire. Doivent être examinés les marchés antérieurs, comparés les marchés similaires passés par d’autres établissements. Ainsi que les besoins des hôpitaux de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Les résultats sont attendus début 2021.(soualigapost.com)