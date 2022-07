ESPORT : Belle prestation des Soualiga Warriors aux Gigagames Canoc Esport Series en Guadeloupe

La team Esport de Saint-Martin, les Soualiga Warriors, a porté haut les couleurs de la « Friendly Island » lors des Jeux de la Caraïbe qui se sont déroulés le week-end dernier en Guadeloupe.

Les joueurs de la Team Esport Soualiga Warriors sont rentrés ce mardi 4 juin de Guadeloupe après s’être confrontés aux meilleurs gamers de la Caraïbe et de la Réunion. Ils se sont rendus sur l’archipel du 1er au 4 juillet après le tournoi qualificatif organisé le 18 juin dernier à Saint-Martin.

Créé en 2022 par un groupe de joueurs pro et amateurs, SXM ESPORT a pour volonté de développer une pratique compétitive des jeux vidéos mais aussi de mettre en avant les meilleurs joueurs locaux tout en montrant une pratique responsable et saine des jeux vidéos.

Cette Team est composée de 4 joueurs : Natson JOSEPH, Jérémy LANGLAIS, Romain SEUSSE et Miquel PACQUETTE et elle s’est confrontée aux meilleurs joueurs des équipes Esport de Guadeloupe, de Martinique, de Porto Rico, de Sainte Lucie, d’Antigua ou encore de l’île de La Réunion. Ils se sont alors disputés la première place sur des jeux tels que TEKKEN 7, EFOOTBALL, JUST DANCE, MARIO KART et bien d’autres encore.

La Fédération de Guadeloupe des Esport, la Gigagames s’est associée à la CANOC (association caribéenne des comités nationaux olympiques) pour organiser une compétition de E-games aux Jeux de la Caraïbe avec la présence de célébrité comme la joueuse professionnelle Kényane : Queen Arrowt.

Pour ceux qui se le demandent, le Esport désigne la pratique sur Internet d’un jeu vidéo seul ou en équipe par le biais d’un ordinateur ou bien d’une console de jeu.

Imitant les structures sportives, cela regroupe des joueurs, des coachs et des sponsors comme des marques informatiques, textiles ou autres. Les tournois remplissent désormais des stades.

C’est un sujet qui divise depuis sa création au début des années 2000 car les professionnels ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître leur discipline même si celle-ci, depuis peu, connaît un essor important. Par exemple, en septembre 2017, une trentaine de grands noms de l’E-Sport se sont réunis pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma.

Rendez-vous désormais le 16 juillet prochain pour le grand SXM E-Sport Festival qui sera officiellement le premier tournoi d’Esport à Saint-Martin ! _LR

