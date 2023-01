EQUITATION : Cinq cavalières du Ranch du Galion Save Horses Club représenteront Saint-Martin au Show Equestre en Guadeloupe !

Du 2 au 5 février 2023, cinq cavalières du Ranch du Galion Save Horses Club, « l’écurie de la deuxième chance », Jade, Loanne, Maé, Lou et Milla vont se confronter au haut niveau en participant à une compétition interclubs renommée de saut d’obstacles en Guadeloupe. Les jeunes cavalières saint-martinoises sont toujours à la recherche de financements pour couvrir les frais de leurs déplacements.

Pour Jessica Della-Vedova, fondatrice du ranch de la seconde chance au Galion et entraîneure, il s’agit d’un premier et grand rendez-vous pour ses jeunes cavalières, motivées plus que jamais à réaliser une belle performance loin de leur écurie préférée.

« Jade, Loanne, Maé, Lou et Milla vont avoir la chance de partir en Guadeloupe pour représenter Saint-Martin à travers leur passion du cheval au plus haut niveau », souligne la coach, Jessica. « Les concours de sauts d’obstacles étant réputés pour leur complexité et leur show, c’est un réel challenge qui attend les filles. D’autant plus que c’est leur première participation à un concours aussi relevé avec la présence de six clubs de Guadeloupe. Mes cavalières vont avoir la dure tâche de performer avec des chevaux qu’elles ne connaissent pas ! Néanmoins nous espérons réaliser un bon concours. Quoiqu’il arrive, ce sera une belle aventure et aussi un test grandeur nature pour se mesurer à l’élite de cette discipline sportive si belle ! »

Pour participer aux frais de déplacements des cavalières saint-martinoises, contacter le 06 90 76 96 24. Soyez généreux pour ces jeunes championnes, elles le méritent ! _AF

