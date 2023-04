EQUITATION : Belle prestation des cavalières du Ranch du Galion en compétition en Guadeloupe

Cinq cavalières du ranch de la seconde chance au Galion ont participé à leur première compétition de CSO concours de sauts d’obstacles le 12 mars dernier en Guadeloupe. Sur 140 participants, trois d’entre elles arrivent à se classer 14ème, 15ème et 29ème de leur catégorie. Une belle performance !

Les cavalières ont été superbement accueillies par les écuries de la Coulisse afin de s’entraîner et participer au concours avec des chevaux loués par le club.

C’était une première expérience pour Loanne, Milla, Jade, Lou et Maé, les cavalières et petites protégées de Jessica Della Vedoda, la fondatrice du Ranch que l’on ne présente plus de par son action de sauver les chevaux que par son succès des balades au Galion. « C’était une super expérience » soulignent les filles. « Nous avons été bien accueillies en Guadeloupe, représentant Saint-Martin. Nous avons fait preuve d’une belle solidarité et de motivation tout au long du tournoi ».

« Les filles ont travaillé pendant plus de deux mois sur le projet », précise Jessica Della Vedoda. Il était important pour moi qu’elle connaisse la valeur de leur premier déplacement ! Les filles ont réussi à boucler le budget de 5000 € grâce à nos dix-huit partenaires et aux différentes actions menées avant notre déplacement en Guadeloupe. Je suis vraiment fière des filles. Elles sont prêtes désormais à entrer dans le circuit de la compétition ».

En effet, l’année prochaine, les cavalières du Ranch du Galion sont attendues sur le Grand Caraïbes, un championnat qui réunit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et le Suriname. La coach, Jessica a fait des demandes de subvention de déplacement pour pouvoir amener les filles au plus haut niveau et pourquoi pas un jour organiser un concours inter-caraïbes à Saint-Martin. Ce qui serait une formidable vitrine médiatique pour l’équitation à Saint-Martin. De beaux projets en perspective, bravo les filles ! _AF

