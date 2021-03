Environnement : Une nouvelle recrue dans l’équipe VERDE-SXM !

Depuis le début du mois de mars, une nouvelle presse à ferraille a été installée et mise en route sur l’écosite de Grandes Cayes de VERDE.

Son rôle ? Permettre le compactage rapide de tonnes de déchets métalliques récupérés à Saint-Martin (ferraille légère, tôles, carrosseries de voitures, etc.) afin de les exporter ensuite plus facilement pour être traités et réutilisés.

Une fois récupérés sur l’île, soit directement par dépôt à la déchetterie soit lors d’opération de porte à porte, les déchets métalliques sont ainsi triés, compactés, puis envoyés en Métropole où ils serviront de matières premières secondaires pour l’industrie métallurgique.

Grâce à cette nouvelle presse, c’est donc tout le travail collectif de nettoyage de l’île entrepris depuis Irma qui va pouvoir s’accélérer !