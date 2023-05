ENVIRONNEMENT : Une charte d’action pour un tourisme bas carbone signée entre Ensolus et La Samanna A Belmond Hotel St. Martin

Un protocole d’accord visant à encourager le développement du tourisme à faible émission de carbone et à promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement dans l’industrie touristique a été signé jeudi dernier dans le somptueux hôtel de la Samanna entre le président de Ensolus « Energy Solution », Raj Charbhe et la directrice de La Samanna A Belmond Hotel St. Martin, Eleonore Astier-Petin.

Etaient présents lors de cette soirée placée sous le signe d’une économie innovante et respectueuse de l’environnement, Clara Brander, membre fondatrice de Ensolus « Energy Solution », Moana Bretault, directeur technique et développement durable à La Samanna, Bernadette Davis et Dominique Louisy, respectivement 2ème et 3ème vice-présidente de la COM, Daniel Gibbs, conseiller territorial et Martine Beldor, conseillère territoriale, en charge de la formation professionnelle.

Ce que dit la charte

« Nous, Ensolus et La Samanna, A Belmond Hotel, St. Martin reconnaissons l’importance de réduire notre empreinte carbone pour préserver l’environnement et lutter contre le changement climatique. Nous sommes donc déterminés à travailler ensemble pour promouvoir un tourisme bas carbone.

Dans ce cadre, nous convenons des actions suivantes :

Sensibilisation : l’Hôtel s’engage à sensibiliser ses clients sur les pratiques durables et les inciter à adopter des comportements éco-responsables (gestion de l’eau et de l’énergie, tri des déchets, utilisation de moyens de transport doux, etc.).

Réduction des émissions de gaz à effet de serre : l’Hôtel s’engage à mettre en place des actions concrètes pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cela peut inclure l’utilisation de sources d’énergies renouvelables, la mise en place de systèmes de gestion de l’énergie efficaces, la réduction de la consommation d’eau et la promotion d’une alimentation naturelle et biologique et locale autant que possible.

Compensation des émissions de gaz à effet de serre : si nécessaire, l’hôtel s’engage à compenser ses émissions de gaz à effet de serre en investissant dans des projets de réduction d’émissions ou de stockage de carbone.

Sensibilisation du personnel : l’Hôtel s’engage à sensibiliser et former son personnel sur les pratiques durables et les inciter à adopter des comportements éco-responsables.

Communication : l’Hôtel s’engage à communiquer régulièrement sur ses actions de réduction de l’empreinte carbone et à sensibiliser ses clients et partenaires à l’importance de l’engagement pour un tourisme bas carbone et respectueux de notre environnement.

« Nous sommes convaincus que ces actions seront bénéfiques pour l’environnement, la communauté locale et l’activité touristique durable en général. Nous nous engageons à travailler ensemble pour mettre en œuvre ces actions et pour évaluer régulièrement nos progrès et les résultats obtenus ». _AF

