ENVIRONNEMENT : Un voyage au cœur des océans pour la 4ème Fête de la Baleine  

Dimanche dernier, s’est tenue la 4ème édition de la Fête de la Baleine au théâtre de la Chapelle à la Baie Orientale. Près de 300 personnes ont répondu présentes, un vrai succès !

Pour cette journée attendue, les acteurs engagés dans la préservation et la connaissance de cet animal mythique étaient nombreux : La Réserve Naturelle de Saint-Martin, les associations Mon Ecole Ma Baleine, Megaptera, OMMAG, EDEN-I, la société Wind Adventures, le sanctuaire Agoa et la Nature Foundation de Sint-Maarten ont proposé des activités variées autour des mammifères marins.

L’édition 2025 a conquis familles et visiteurs par la diversité de son offre : de nombreux stands ont animé le parvis du théâtre de la Chapelle. Alexia Carole d’Ofara Beauty & Artistry a ravi petits et grands en réalisant de sublimes maquillages artistiques sur le thème aquatique. À quelques pas de là, la Réserve Naturelle de Saint-Martin a permis au public de découvrir la faune marine en totale immersion, grâce à un casque de réalité virtuelle diffusant un film à 360°. L’association Mon École Ma Baleine disposait également d’un bel atelier pédagogique avec maquettes de cétacés et activités ludiques pour sensibiliser les plus jeunes au devenir de ces animaux majestueux. Carton plein pour le concours de dessins, avec une trentaine d’œuvres réalisées par des enfants. Des lots ont pu être distribués dont 3 places pour découvrir les mammifères marins avec Manu de Wind Adventures.

Pour clore le spectacle, deux conférences gratuites, l’une axée jeunesse et l’autre grand public, ont apporté de précieuses informations scientifiques et même des faits assez insolites. Les participants ont pu par exemple découvrir que l’ancêtre des cétacés était un chien préhistorique à pattes basses qui a évolué au fil des millénaires pour aller chercher sa nourriture dans l’eau et s’est mué peu à peu en mammifère marin. Nous attendons avec impatience l’édition 2026 ! _LA

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter