ENVIRONNEMENT : Tout savoir sur le recyclage des plastiques avec l’association EPIC

La Fondation EPIC (Protection de l’environnement dans les Caraïbes) lancera son très attendu « espace social de recyclage du plastique », Perpetual Plastics, ce samedi 25 mai 2024, à Cole Bay, à l’occasion de la « Journée internationale sans plastique »

Le public est invité à venir jeter un coup d’œil à leur dernière initiative. L’espace de travail est situé sur Union Road à Cole Bay, à côté de Burger King, et sera ouvert de 10 heures à 16 heures. L’équipe permettra au public de voir comment les plastiques de types 2 et 5 peuvent être triés, lavés, déchiquetés, fondus et moulés en nouveaux articles utiles et réutilisables. Une nouvelle opportunité pour le public et les organisations/entreprises de réduire leur empreinte carbone et d’aider à garder l’île plus propre et plus verte. _AF

Pour plus d’informations, veuillez visiter/suivre/contacter : Site web : https://epicislands.org/where-we-work/projects/perpetual-plastics/ – Facebook : https://www.facebook.com/epicislands – Email: perpetualplastics@epicislands.org

