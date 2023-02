ENVIRONNEMENT : Signature d’une convention tripartite pour l’entretien du Grand Îlet sur le lagon de Simpson Bay

La Collectivité de Saint-Martin, le Conservatoire du Littoral et l’association Nature is the Key-Wellness, Entertainment & Solidarity ont signé mercredi dernier une convention pour l’entretien du Grand Îlet sur le lagon de Simpson Bay.

L’association loi 1901 Nature is the Key, domiciliée à Sandy-Ground, va ainsi se charger de nettoyer l’îlet pour lui redonner un aspect propre et naturel.

Elle projette aussi de créer des espaces aménagés d’animation et d’apprentissage avec des jeunes en insertion professionnelle au service du public qui pourra venir découvrir cet espace du patrimoine naturel de Saint-Martin.

Une action de proximité en faveur de la protection de l’environnement et de la sensibilisation au respect de la nature, soutenue par le président, Louis Mussington, sa 2e vice-présidente, Bernadette Davis et Raphael Sanchez, conseiller territorial en charge de la jeunesse, qui ont salué ce beau projet tripartite.

