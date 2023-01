ENVIRONNEMENT / Sargasses : la saison 2023 s’annonce préoccupante

Les algues brunes ont déjà fait leur apparition sur plusieurs plages de Saint-Martin avec une nette concentration à Mont Vernon et la Baie Orientale ainsi qu’un arrivage alarmant à Cul-de-Sac.

Les habitants des zones touchées s’inquiètent, et à juste titre. Si l’année dernière a été marquée par des ramassages d’urgence de sargasses, cette année devra être anticipée au vu des prévisions peu rassurantes. La semaine dernière, d’importants échouements ont été constatés en Guadeloupe, portant les seuils d’alerte à l’hydrogène sulfuré (gaz émis par les sargasses) à un niveau élevé. Ce constat est, selon les chercheurs de l’Université de la Floride du Sud, un signe avant-coureur d’une saison qui sera prolifique en termes d’échouements de sargasses. Le territoire de Saint-Martin ne va guère être épargné. Les officiels, que ce soit à la Collectivité ou à la Préfecture, continuent de prendre ce fléau au sérieux. Des appels d’offres ont été récemment lancés afin de préparer au mieux la saison, bonne nouvelle pour les prestataires saint-martinois, même si la date de clôture du 23 février reste tardive au vu du délai de mise en application. Le premier appel d’offres concerne la collecte, l’enlèvement et le transport des algues sargasses échouées sur le littoral de Saint-Martin pour un budget total de 5.175.000€ dont 50% sont financés par les fonds européens, sur une durée de 5 ans. Quatre lots sont détaillés (maximum deux lots par soumissionnaire) : le 1er pour les sites de Grande Caye, Cul-de-Sac et Mont Vernon (2.400.000€), le 2ème pour la Baie de l’Embouchure (1.100.000€), le 3ème pour l’Étang aux Poissons (675.000€) et le dernier lot pour la Baie Lucas (100.000€).

Chaque prestation de collecte des sargasses se fera avec stockage et étalement à moins d’un kilomètre ou transport jusqu’à l’éco-site de Grand Caye. Les critères d’attribution sont identiques pour les 4 lots : 60% pour le prix, 40% pour la valeur technique. Le deuxième appel d’offres concerne les matériels et équipements relatifs à la lutte contre les échouements de sargasses pour un budget de 770.000€ répartis en cinq lots. Les deux premiers lots s’axent autour de la fourniture, pose et entretien de 5 caméras autonomes en énergie avec diffusion en temps réel (35.000€) et de 5 détecteurs autonomes de gaz issus de la décomposition des sargasses échouées, avec exploitation des données produites, sur les sites de Cul-de-Sac, Mont Vernon, Baie de l’Embouchure, Baie Lucas et Étang aux Poissons (275.000€), durée 36 mois. Le 3ème lot se rapporte à l’installation de deux sections de barrages flottants déviants dits “anti-sargasses” sur les sites de Cul-de-Sac et de l’embouchure de l’Étang aux Poissons (135.000€, durée 18 mois) alors que le 4ème lot prévoit la fourniture d’un camion bi-benne 4×6 équipé d’une grue de levage, d’un crochet, d’un godet plein et d’un godet à claire-voie dédié à l’entretien des barrages (225.000€). Enfin, le 5ème lot a trait à la fourniture d’un véhicule équipé d’une centrale haute pression autonome dédié au nettoyage des barrages (100.000€). À suivre… _Vx

Infos sur les appels d’offres :

http://www.marches-securises.fr

(rechercher dans les mots-clés : Collectivité de Saint-Martin)

