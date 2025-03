ENVIRONNEMENT : Saint-Martin s’engage contre la pollution des mégots

Les mégots de cigarette représentent un véritable fléau environnemental. Chaque mégot jeté au sol peut mettre jusqu’à dix ans à se décomposer, polluant les sols et les océans. Pour lutter contre ce problème, la Collectivité de Saint-Martin a décidé de signer une convention avec l’éco-organisme ALCOME, acteur clé de la réduction des déchets issus des produits du tabac depuis 2021.

L’objectif est clair : diminuer de 35% la présence des mégots dans l’espace public d’ici 2026 et atteindre 40% de réduction en 2027. Pour y parvenir, ALCOME met en place plusieurs actions concrètes. La sensibilisation est un élément central avec la mise à disposition d’outils pédagogiques pour informer les habitants et la lutte contre les lieux de concentration de mégots abandonnés illégalement (hotspots). L’installation de cendriers sur l’espace public vise aussi à limiter les jets inappropriés, ainsi que la distribution de cendrier de poche. Enfin, un soutien financier est prévu pour les collectivités engagées dans cette démarche (collectivité touristique 1,58€/habitant/an contre 1,08€ par habitant/an pour les collectivités urbaines dont la population est inférieure à 50.000 habitants)

Le contrat signé entre la Collectivité et ALCOME, valable de 2025 à 2027, encadre ces actions et prévoit une prise en charge des coûts de collecte et de valorisation des mégots collectés. Cette collaboration s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer la propreté des voiries publiques et de préserver l’environnement local. _Vx

