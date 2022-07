Environnement : Rencontre avec Gwad’Air : agir pour améliorer la qualité de l’air

Le premier vice-président Alain Richardson a reçu, le mardi 5 juillet dernier, Yasmine Morice, adjointe à la responsable de l’observatoire de la qualité de l’air, Gwad’Air. Les enjeux relatifs à la qualité de l’air de Saint-Martin et les solutions possibles ont été évoqués, en présence de l’équipe de la direction de l’Environnement de la Collectivité.

La Collectivité de Saint-Martin souhaite en effet développer un réseau de surveillance des émanations en H2S et NH3 (gaz nocifs émis lors de la décomposition des algues sargasses) et aussi renforcer la surveillance de la qualité de l’air à Saint-Martin via des campagnes de mesures de la qualité de l’air.

Gwad’Air dont la mission est de surveiller la qualité de l’air dans nos territoires et de mesurer l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, est un partenaire incontournable.

Dans le cadre du programme caribéen SARGCOOP, il est prévu l’installation de 3 capteurs dans les zones impactées par les algues sargasses. Une cartographie de la qualité de l’air sera ensuite réalisée en collaboration avec Gwad’Air.

Le vice-président Alain Richardson a encouragé la direction de l’Environnement de la Collectivité à poursuivre ce projet au service des administrés.

53 vues totales, 53 vues aujourd'hui