ENVIRONNEMENT / Prévision sargasses : retour du risque moyen pour les Îles du Nord

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce jeudi 23 mars 2023, Météo France annonce comme moyen le risque d’échouement des algues pour Saint-Martin et également pour Saint-Barthélemy qui était précédemment en risque fort.

Les vents ont été particulièrement changeants ces derniers jours provoquant des arrivées massives de sargasses sur presque toutes les plages de l’île, pas uniquement au nord-est de la partie française comme il est le plus souvent constaté lors de la saison (Cul-de-Sac, Baie Orientale, Mont Vernon). Maho, Philipsburg, et même la baie de Marigot n’ont pas échappés au fléau environnemental. Pour l’heure, l’océan Atlantique reste chargé de sargasses à l’est de l’arc Antillais, avec des courants globalement orientés vers l’ouest. Les arrivages et les échouements ne sont pas près de s’arrêter aux Antilles et Îles du Nord. Sur les images satellites du 20 mars dernier, les seules exploitables, les dérives étaient majoritairement pilotées par un vent de secteur nord-est particulièrement dominant. À proximité des îles françaises, de nombreux petits radeaux plus ou moins épars et parfois organisés en petit amas ou filaments ont été constatés. Les radeaux semblaient longer la côte Est de Saint-Martin, mais quelques-uns risquent tout de même d’accrocher le littoral parfois dans des zones inhabituelles. Des échouements seront aussi possibles au nord et à l’est de Saint-Barthélemy et devraient encore se poursuivre le flux de nord-est aidant. Malheureusement, peu d’évolutions pour les deux prochaines semaines où des échouements toujours assez réguliers sont à prévoir. _Vx

34 vues totales, 34 vues aujourd'hui