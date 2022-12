Environnement : Près de 500 kg de débris retirés dans la Baie de Simpson Bay

Une équipe formée de plongeurs sous-marins de Sint Maarten a effectué le samedi 19 novembre dernier une nouvelle campagne de nettoyage dans le but de réduire la quantité de débris qui jonchent encore le littoral sous-marin de l’île, cinq ans après le passage du cyclone Irma.

Dans le cadre du projet de nettoyage côtier de l’île, 12 participants ont reçu une formation à la plongée sous-marine pendant les mois d’été afin de rechercher et de récupérer en toute sécurité les débris de petite et moyenne taille qui restent sous l’eau. Cette formation approfondie s’est achevée en octobre dernier avec une session spécifique dispensée par Divers Against Debris de la Professional Association of Diving Instructors (PADI).

Après avoir reçu le feu vert des instructeurs, les 12 plongeurs ont pu mettre en pratique leurs compétences et commencer à retirer les débris dans la baie de Simpson Bay avec l’aide des bateaux des écoles de plongée SXM Divers, Dive Adventures, et The Scuba Shop.

Pour rappel, le premier nettoyage côtier réalisé en 2022 a permis de collecter un volume impressionnant de près de 300 kg de débris sur le littoral de Simpson Bay. Il s’agissait de tuyaux en PVC, de toitures et d’autres petits débris en tout genre, ainsi que de grandes quantités de plastiques à usage unique et de déchets quotidiens.

Plus de 200 kg du même type de débris ont été retirés des fonds marins, toujours dans la baie de Simpson Bay quelques semaines plus tard.

Enfin, le samedi 19 novembre dernier, d’autres personnes toujours soucieuses de la protection de l’environnement ont lancé une nouvelle opération écocitoyenne de nettoyage avec le concours de la faculté de médecine de l’American University of the Caribbean (AUC), qui a permis de collecter 200 kg de débris supplémentaires au même endroit, en l’occurrence dans la baie de Simpson Bay ! _AF

