Environnement : Opération d’enlèvement de 140 épaves de bateau en partie française

Le Secrétaire Général de la Préfecture, Fabien Sésé a assisté à une phase de nettoyage du plan d’eau de la Marina Royale le vendredi 28 octobre dernier en présence du Président de la Collectivité, Louis Mussington.

Cette phase d’enlèvement d’encombrants a été décidée en parallèle par la Collectivité, pour tirer un meilleur profit de l’opération du programme INTERREG Saint-Martin / Sint-Maarten d’enlèvement des épaves de BHU (Bateau hors d’usage) sur le lagon, intitulée « gestion des épaves de navires du lagon de Simpson Bay ».

Ce travail de nettoyage d’envergure permettant la réhabilitation du Lagon ainsi que sa réappropriation par les usagers dans de meilleures conditions de sécurité, a été rendu possible grâce à une subvention d’un montant de 4 231 859 euros de subvention du FEDER. L’État et la Collectivité ont également reçu respectivement à hauteur de 8,07 % et 15,05 % d’un montant total de 5 504 500 euros.

