ENVIRONNEMENT : Opération de nettoyage du littoral de Grandes Cayes ce dimanche 12 février

Après un beach clean up de janvier au Galion qui a réuni 23 participants courageux malgré le temps pluvieux, l’association Clean St Martin relance une session de ramassage des déchets sur le littoral de Grandes Cayes ce dimanche de 8h30 à 11h.

La matinée de nettoyage est ouverte à tous, y compris les enfants vu l’accès facile pour atteindre le site ciblé. Comme à l’accoutumée, les participants sont invités à prévoir une gourde d’eau, se munir de protections solaires (casquette, crème solaire) et d’une paire de gants. Si vous n’en possédez pas, l’association en mettra à disposition. Outre le plaisir d’admirer la paysage magnifique du littoral tout en œuvrant pour une cause environnementale juste, les opérations de nettoyage organisées par l’association Clean St Martin, qui comptent désormais 5 années d’existence sur le terrain, offrent toujours un moment de grande convivialité après l’effort où tous les participants se retrouvent autour d’un verre offert pour partager les expériences et apprendre à mieux se connaitre dans une ambiance bon enfant et solidaire. Pour cette session de dimanche, plusieurs groupes seront constitué afin d’élargir le périmètre de nettoyage jusqu’aux pieds de l’Écosite. L’appel est donc lancé au plus grand nombre pour participer à l’évènement. Avec cette volonté intacte de sensibiliser la population à la protection de l’environnement et aux gestes écoresponsables, l’association constituée uniquement de bénévoles donne donc rendez-vous aux amoureux de la nature et de Saint-Martin ce dimanche à 8h30 sur le parking à proximité des chevaux (après les dernières habitations) à Grandes Cayes. _Vx

Facebook: Association Clean St Martin

422 vues totales, 422 vues aujourd'hui