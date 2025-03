ENVIRONNEMENT Menace sur les baleines : la justice dit non aux recherches sismiques

Mardi 4 mars, le tribunal administratif de Fort-de-France a suspendu en urgence une campagne de recherche sismique prévue dans des aires marines protégées des Antilles.

Comme annoncé dans notre édition de lundi, cette mission Garanti2, menée par l’Ifremer et autorisée par un arrêté préfectoral, devait avoir lieu entre mars et avril, en pleine période de mise bas des baleines à bosse et cachalots, espèce menacée dans la région.

Les scientifiques prévoyaient des relevés acoustiques et des prélèvements de roches pour étudier la tectonique des plaques. Toutefois, plusieurs associations environnementales ont dénoncé l’impact de cette mission sur les mammifères marins. Une pétition ayant recueilli près de 4000 signatures a accompagné leur recours en justice.

La juge des référés a relevé que les dispositifs utilisés émettent des sons à basses fréquences, interférant avec la communication des cétacés et pouvant provoquer stress, désorientation et rupture du lien mère-enfant. Certains effets, comme des lésions auditives, peuvent même être mortels pour les cétacés.

Le tribunal a conclu que cette campagne présentait un risque grave et irréversible pour la conservation des cétacés, justifiant ainsi la suspension immédiate des opérations. Cette décision marque une victoire pour les défenseurs de l’environnement et renforce la protection du Sanctuaire Agoa, espace dédié à la préservation des mammifères marins. _Vx

Vers une reprogrammation de la campagne Garanti2

L’Ifremer a défendu sa campagne en soulignant que la source sismique utilisée était 100 fois moins puissante que les standards habituels et qu’aucun lien direct entre sismique et mortalité des cétacés n’a été prouvé. Suivant le protocole de surveillance des mammifères marins, une équipe d’observateurs indépendants devaient s’assurer de l’absence de cétacés ou de tortues marines à proximité de la source sismique ou du navire. L’organisation justifie le choix des dates par la disponibilité du navire et un objectif de décarbonation. La mission Garanti2 portée par l’Université des Antilles et le CNRS sera reprogrammée en 2025 ou 2026, en concertation avec la sanctuaire AGOA.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter