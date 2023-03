ENVIRONNEMENT : Encore une belle opération de nettoyage par l’association Clean St Martin

Comme chaque mois, l’association Clean St Martin et ses courageux bénévoles s’attaquent au nettoyage d’un site de l’île. Depuis ce dimanche 19 mars, ce sont les hauteurs de Concordia qui sont désormais plus propres grâce à eux.

D’habitude plus tournée vers le nettoyage des bords de mer, l’équipe de Clean St Martin a décidé de s’attaquer à un site situé en hauteur à Concordia pour son clean-up du mois de mars. Le rendez-vous fixé à 8h30 s’était donné devant le portail qui monte au réservoir d’eau, au-dessus de l’hôpital. Pour cette troisième édition de l’année qui s’est tenue jusqu’à 11h, l’association a collecté plusieurs sacs poubelles de déchets et un grand nombre de bouteilles. Avec la reprise progressive du tri du verre, ce ne sont pas moins d’une dizaine de cabas qui ont été remplis lors de cette matinée de nettoyage. Comme l’a souligné l’association Clean St Martin : « Le tri pour le verre a bien recommencé côté français mais pour pouvoir le traiter, il faut qu’il soit trié correctement au moment de mettre les bouteilles en verre dans les bornes prévues à cet effet, à savoir les bornes vertes ». Après l’effort, les participants se sont retrouvés pour partager un moment convivial autour d’une boisson offerte par l’association. Outre le sentiment d’avoir participé activement pour la cause environnementale, chaque session de nettoyage avec l’association est une occasion de rencontrer d’autres personnes, dans une ambiance bon enfant et solidaire. Profitons de cette belle initiative pour faire un petit rappel concernant les poubelles de tri qui se situent dans l’espace public : poubelle verte pour le verre, poubelle jaune pour les plastiques et emballages et poubelle orange pour les autres déchets. La propreté de l’île est l’affaire de tous, et le tri est tout aussi important. _Vx

