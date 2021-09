ENVIRONNEMENT : Les sargasses s’invitent au nord de l’île

Anse Marcel, Grand Case ou encore Marigot. Plusieurs plages de l’île, d’habitude épargnées, sont actuellement concernées par l’arrivage des algues sargasses.

Chaque année les algues sargasses sont poussées par les vents et emportées par les courants sur des centaines de kilomètres. De fait il n’y a rien d’étonnant de retrouver les algues pestilentielles sur les littoraux de la façade est de l’île, les plus exposées aux alizés, ces vents permanents et réguliers qui soufflent d’est en ouest. Mais voilà que depuis 48 heures, en raison de l’absence de vent, les algues sont emportées par les courants sur des plages jusqu’alors épargnées par le phénomène.

La présence des algues brunes a été constatée à Anse Marcel, Grand Case et Marigot ces dernières 48 heures. Une présence qui n’a pas manqué de surprendre les plagistes mais un retour à la normale est prévu dès ce jeudi 2 septembre avec le retour des alizés.