ENVIRONNEMENT : Les sargasses continuent de s’inviter sur les plages de Saint-Martin

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce lundi 12 Septembre 2022, Météo France maintient à moyen le risque d’échouement des algues pour St Martin et St Barthélemy.

Sur les images satellitaires capturées entre le 9 et le 11 septembre 2022, des radeaux plus ou moins épars étaient visibles dans l’est de Saint-Martin et surtout au nord de Saint-Barthélemy. Ils sont la source d’échouements ponctuels sur l’est de Saint-Martin depuis ce signalement.

Les sargasses restent nombreuses sur le bassin atlantique et la tendance pour les deux prochaines semaines confirme que la saison des sargasses est loin d’être terminée. En effet, la zone entre Barbade et Saint-Vincent et le sud-est de ces iles reste très chargée ainsi que la zone à l’est des Petites-Antilles. De nouveaux échouements, parfois notables, sont attendus sur les îles, aussi bien sur la Martinique que la Guadeloupe ou les Îles du Nord. Du côté de Saint-Barthélemy, plusieurs filaments remontent dans un flux de sud-est. Des échouements par vagues se produiront donc durant les prochains jours sur le sud et l’est de Saint-Barth. _Vx

87 vues totales, 87 vues aujourd'hui