ENVIRONNEMENT : Les mangroves de Saint-Martin mises en lumière par la Ligue pour la Protection des Oiseaux

En 2022, les Outre-mer français sont à l’honneur pour la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) qui célèbre l’incroyable biodiversité de ces territoires. Grâce à la Réserve Naturelle Nationale de notre île, Saint-Martin et ses mangroves font partie de la fête.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) est une association de protection de l’environnement française fondée en 1912, reconnue d’utilité publique en 1986. La LPO agit pour la biodiversité par la connaissance et la protection des espèces, le développement et la préservation des espaces, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens, l’accompagnement des entreprises et des collectivités. Cet été, la Ligue pour la Protection des Oiseaux invitait le public à découvrir un des habitats les plus emblématiques des Outre-mer, à savoir les mangroves. Composée d’arbres appelés palétuviers, la mangrove est située à l’interface terre-mer, dans la zone de battement des marées. Cet écosystème est malheureusement fortement menacé par les activités humaines. Si en juillet dernier le monde entier célébrait la Journée internationale des Mangroves, prenons l’occasion de revenir sur les nombreux bénéfices de cet habitat. Les mangroves sont des lieux de nidification, d’alimentation et de reproduction, elles permettent à de nombreuses espèces de croître à l’abri des prédateurs mais également de s’alimenter et de se reproduire sur les palétuviers. Les mangroves réduisent de près d’un tiers la puissance des vagues et limitent ainsi l’érosion, les inondations et les effets des ouragans, ce qui en font une protection côtière naturelle. Elles font aussi effet de puits de carbone, les mangroves limitent le réchauffement climatique en captant notamment 5 fois plus de CO2 que les forêts tropicales. Et enfin, la mangrove œuvre à une amélioration de la qualité de l’eau en faisant office de filtre. Sur notre territoire, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, partenaire de la LPO dans le cadre du Life BIODIV’OM, projet européen de 5 ans dont l’objectif principal est la protection de 5 espèces menacées et un habitat prioritaire sur 5 territoires d’Outre-mer, effectue la plantation de palétuviers élevés en pépinière, depuis 2019. Ces projets ont débuté sur les mangroves de l’étang des Salines d’Orient et de l’Étang aux Poissons, décimées par le passage de l’Ouragan Irma en 2017. Les actions de la Réserve naturelle de Saint-Martin créée en 1998 ont été possibles grâce à la collaboration technique et financière de la Fondation de France, du Conservatoire du littoral et du Rotary Club Saint Martin Nord. La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin préserve les cinq principaux écosystèmes de l’île : récifs coralliens, herbiers de phanérogames, étangs, forêt sèche littorale et donc, mangroves._Vx

