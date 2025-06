ENVIRONNEMENT : Les élèves de Saint-Martin relèvent le défi de la biodiversité

Jeudi prochain, de 8h à 12h30, l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) organise la toute première édition de son Concours de la Biodiversité destiné aux élèves du primaire de l’île.

Dans la salle multi-activités de Quartier d’Orléans, six classes, soit 130 élèves d’écoles primaires de Saint-Martin s’affronteront autour d’un plateau de jeu original, pédagogique et ludique, entièrement conçu par l’AGRNSM. L’objectif : devenir les premiers «champions de la biodiversité de Saint-Martin». Fruit d’un projet pédagogique mené durant toute l’année scolaire, ce concours repose sur l’apprentissage de six grands thèmes : les poissons, les oiseaux, les tortues marines, les mammifères marins, les espèces exotiques envahissantes et la Réserve Naturelle elle-même. Chaque classe participante a bénéficié d’interventions dédiées de la part de l’animateur «Éducation à l’Environnement» de l’association. Le jeu, conçu comme une rosace à compléter, permettra aux enfants de montrer leurs connaissances de façon interactive. La remise des prix est prévue entre 12h et 12h30. Ce concours vise à ancrer chez les plus jeunes le respect et la compréhension de leur environnement local, tout en valorisant l’engagement des enseignants et des partenaires. Une première édition placée sous le signe du jeu, de la transmission et de la préservation. _LM