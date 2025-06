ENVIRONNEMENT : L’école Émile Choisy remporte le 1er Concours de la Biodiversité

Ce jeudi 19 juin, l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) a remis le trophée à l’école gagnante de la première édition de son Concours de la Biodiversité.

Dans la salle multi-activités de Quartier d’Orléans, 130 élèves issus de six écoles primaires différentes de l’île se sont affrontés toute la matinée autour d’un jeu pédagogique et ludique, à la manière d’un « Trivial Pursuit » ayant pour thème la faune et la flore de l’île. Ce jeu, entièrement conçu par l’AGRNSM autour d’un questionnaire de culture générale et d’une rosace à compléter, proposait à la classe gagnante de devenir « les premiers champions de la biodiversité » de Saint-Martin.

Après 4 heures de jeu dans la grande halle, encouragés par les représentants de la Réserve Naturelle, l’équipe pédagogique et leurs camarades de classe, les résultats sont enfin rendus publics : l’école Émile Choisy remporte la 1re édition, avec un total de 5 pétales, l’école Hervé Williams arrive seconde de très près, les écoles Aline Hanson, Marie-Amélie Leydet et Clair Saint-Maximim suivent, avec 4 pétales ex-aequo et Happy School ferme la marche, avec 3 pétales remportés. Les grands gagnants de l’école Émile Choisy ont donc pu recevoir leur trophée sous un tonnerre d’applaudissements, et la cérémonie s’est achevée en rappelant que finalement, c’est chaque équipe qui ressort gagnante de cette belle aventure ludique. _LA