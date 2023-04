ENVIRONNEMENT : Le tournée « Protéger l’Océan, ça s’apprend » en escale à Saint-Martin

Après cinq éditions sur la côte Atlantique, la côte Méditerranéenne, en Occitanie, en Corse et le long de la Garonne, l’expédition portée par l’association de l’explorateur Patrick Deixonne, 7ème Continent, et Citeo, entreprise à mission créée pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers, prend la direction des Outre-mers pour la première fois.

Cette tournée de 10 étapes a débuté le 1er mars dernier et court jusqu’à 7 mai 2023, l’expédition se clôturera à Saint-Martin les 6 et 7 mai prochains. À bord d‘un voilier, l’équipage a déjà fait escale, avec succès, en Guyane, en Martinique et poursuit sur périple en Guadeloupe avec l’objectif de sensibiliser les enfants et les adultes au fléau des déchets dont 80% des plastiques retrouvés dans les océans proviennent de la terre ferme. Des centaines de personnes sont allées à la rencontre de l’équipe à chaque étape prévue au programme. La tournée pédagogique dans les territoires d’outre-mer vise à souligner l’importance de la préservation des mers et des océans tout en éduquant petits et grands aux gestes écoresponsables comme le tri des déchets. Ces 6 et 7 mai 2023, l’équipe du 7ème Continent et de Citeo accueillera les enfants et les adultes pour suivre des ateliers de sensibilisation et des animations de protection de la biodiversité comme l’observation des microparticules récupérées lors des expéditions de l’association. À chaque escale, de nombreuses scolaires sont organisées par l’équipe en proposant des animations adaptées à l’aide des outils et programmes pédagogique du Club Citeo. Un espace enfant & familles sera disponible avec des vidéos et activités ludo-pédagogiques comme des coloriages, jeux et bande dessinées.

La protection de la biodiversité marine et de l’environnement s’apprend dès le plus jeune âge, tout comme la lutte contre les déchets abandonnés. Rendez-vous les 6 et 7 mai à Marigot. _Vx

105 vues totales, 105 vues aujourd'hui